Agresti | Kim? Non mi stupirebbero altre con l’Inter! Occhio alla formula

(Di lunedì 8 luglio 2024)del Bayern Monaco è tornato fra le voci di mercato per l’Italia, conche può riportarlo in Serie A dopo l’esperienza al Napoli. Sul difensore coreano dà delle aperture grosse il giornalista, durante Radio Radio Mattino Sport e News. LA VOCE – Circola il nome diMin-jae per. Stefanospiega perché questa voce abbia fondamento: «Clamorosa no, perché al Bayern Monaco lui non si trova bene. Non gioca, perché ci sono dei club europei che si comportano un po’ con quelli arabi: acquistano giocatori a cifre elevatissime e poi non li fanno giocare. Tu guarda di che qualità sono i difensori del Bayern Monaco: ha Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Eric Dier e. Quello che costa meno èche vale cinquanta milioni, gli altri valgono di più.