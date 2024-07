Wimbledon 2024 Sinner batte Shelton per tre set a zero | vola ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Londra, 7 luglio– Jannikaididel tabellone del singolare maschile di. L’azzurro, numero 1 del mondo,lo statunitense Ben, testa di serie numero 14, per 6-2, 6-4, 7-6 (7-4) in 2h09?.completa la missione in un match in cui serve il 70% di prime palle e bilancia vincenti (28) e errori gratuiti (29). Il 22enne altoatesino, aidei Championships per il terzo anno di fila, attende ora il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che passa il turno quasi senza giocare grazie al ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del seeding, costretto a lasciare il campo sullo score di 3-5 nel primo set. Il match Dall’1-2 del primo set,inanella 7 game di fila. Chiude il primo parziale per 6-2 e scappa subito sul 2-0 nella seconda frazione, con 3 break consecutivi che spezzano in 2 il match e spediscono l’americano alle corde.