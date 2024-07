UFFICIALE | Dopo 20 anni ritorna Bad Blood sarà il nuovo PLE di ottobre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Con un video ad effetto con protagonisti Cody Rhodes ed il produttore musicale Metro Boomin, la WWE ha annunciato che Badtornerà in veste di PLE adnella già fitta agenda della WWE. Lo show si svolgerà ad Atlanta il 5, un sabato. Da settimane si parla di un ritorno della WWE al classico brand Bad, con l’intenzione di organizzare lo show ad Atlanta il 5. Ora queste notizie sono state confermate da un teaser trailer dell’evento pubblicato sui social media dal produttore musicale di Atlanta Metro Boomin. Il teaser mostra Metro in un’auto con il campione WWE Cody Rhodes, che sorveglia la State Farm Arena in vista dell’evento. we just getting started! @CodyRhodes @WWE #badpic.twitter.com/EmKMRsLz3Z— Metro Boomin (@MetroBoomin) July 6, 2024 Badd: un brand leggendario assente dal 2004 Originariamente denominato “Badd: In Your House”, Badha debuttato nel 1997 e ha visto il primo Hell in a Cell match tra The Undertaker e Shawn Michaels.