Traffico Roma del 07-07-2024 ore 10 | 30

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon rallentamenti sul Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per via Pontina in carreggiata interna rallentamenti anche sulla via Pontina tra Spinaceto e Castelno in direzione Pomezia in centro rimane chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro In quest’ultima direzione per la rimozione delle strutture dell’evento musical.ly sabato 6 luglio la riapertura prevista nel pomeriggio sulla linea fl1 Orte Fiumicino per lavori di manutenzione tra Orte e Monterotondo fino a martedì 9 luglio possibili variazioni cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali infine Vi ricordo per il trasporto ferroviario che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale di Ferrovie dello Stato Trenitalia Italo e Trenord fino alle ore 21 di questa sera con possibili cancellazioni o variazioni del servizio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito