Tour de France Petacchi | Vingegaard vicino al 100% Pogacar superiore Penso che se ci fosse stato Tiberi…

(Di domenica 7 luglio 2024) Poco prima dell’inizio dell’ottava tappa deldeabbiamo raggiunto telefonicamente l’ex professionista Alessandroe oggi voce tecnica in RAI, direttamente a Colombey-Les-Deux-Eglises per stilare un bilancio di queste prime tappe della Grande Boucle che vedono al momentocome grande favorito per la vittoria finale, con un Remco Evenepoel che ha dato chiari segnali a cronometro in chiave olimpica dove sarà uno dei rivali più temibili per Filippo Ganna. Evenepoel ha guadagnato qualcosina nella cronometro,non é al top, ma sente di migliorare giorno dopo giorno e Roglic sembra avere qualcosa in meno: pensi chesia il grande favorito? “Assolutamente sì, secondo menon sta andando piano, maè un gradino sopra e anche a cronometro ha dimostrato di essere migliorato tanto”.