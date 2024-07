Torneo delle Contrade di Querceta Ranocchio e Cervia avanti tutta Si fermano Madonnina e Pozzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)alle semifinali mentre perildifinisce qui. I due playoff spalancano le porte alle due compagini che si giocheranno, tra domani e martedì, rispettivamente contro Quercia e Leon d’Oro, l’accesso alla finalissima.3-2. Partita incredibile che ilaveva in pugno, per poi rischiare di vedersela sfuggire via. Dopo due pericolose azioni della, targate Sacchelli, ilpassa con Mancini imbeccato da Rossi. Solita sceneggiatura nella ripresa con Alessandro Poli e Sacchelli che sbagliano e puntuale arriva il 2-0. Ricci, complice la deviazione di Dazzi, allunga. Poi lo stesso attaccante cala il tris su assist di Rossi. Sembra finita, ma una indomitasi rifà sotto con Sacchelli, assit di Maccabruni, e con Andrea Poli, assit di Alessandro Poli.