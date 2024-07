Swifteconomics Milano ringrazia Taylor Swift | boom di turisti per la doppia data

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024)diventa cittàca per l’effettoattesa inserata il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro. Tutto sold out ormai da mesi, secondo i dati di Airbnb l’affluenza nel capoluogo lombardo è aumentata del 250 per cento rispetto allo scorso anno. L’influenza economica della cantante americana, lagià conosciuta negli Stati Uniti, ora tocca anche l’Italia e l’Europa. Gli ultimi numeri segnano un incremento pazzesco degli affitti brevi, dal 12 al 15 luglio. Ma non si tratta solo di una partecipazione italiana. Pare che un visitatore su quattro sia statunitense. Infatti, rispetto allo stesso periodo lo scorso anno, nel 2023, si registra una crescita del 600 per cento diamericani a. L’ufficio studi di Confcommercio evidenzia un più 4 per cento nella presenza alberghiera e un più 11 per cento negli affitti brevi.