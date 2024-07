Sassuolo prima cena ai 2 Pini Stessa squadra dell’anno scorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Non ci sarà per lavolta dall’estate 2013, Gianluca Pegolo, svincolatosi una settimana fa dopo 11 stagioni a, e non ci saranno altri ‘totem’ come Ferrari e Defrel. Poi non ci saranno nemmeno ‘meteore’ come Kumbulla, Viti, Pedersen, Castillejo, mentre ai aggregano al gruppo di Fabio Grosso parecchi giovanotti rientrati dai prestiti, da Turati a Pieragnolo, da Ciervo a Moro, fino ad Alvarez. Ma alzi la mano chi si aspettava che ilche oggi comincia la stagione con una doppia sessione gli allenamenti sui campi del Mapei Football Center fosse così uguale a quello che quaranta giorni ha ha chiuso retrocedendo in B la sua undicesima stagione in serie A. E invece Invece, al netto di possibili sorprese di mercato cha ad oggi hanno prodotto una cessione (Henrique al Cruzeiro) e zero entrate il gruppo che si è ritrovato ieri sera ai 2per ladella nuova stagione è praticamente quello della stagione scorsa.