Polizia locale al completo Otto agenti e un ufficiale

(Di domenica 7 luglio 2024) Ora che finalmente sono parecchi di più, potranno garantire un orario di servizio più ampio la mattina e la sera, pattuglie a piedi in giro per la città e un aumento della presenza sulle strade. Lalissonese è ufficialmente cresciuta: il Comune ha dichiarato completato il piano di potenziamento del comando di via Gramsci cominciato quasi un anno e mezzo fa. L’incremento ha portato all’assunzione di 8 nuovie di unin più, arrivando così ad avere in totale 38 persone in organico, 9 in più rispetto a quando il programma di sviluppo era partito. "Questo potenziamento - slineano dall’Amministrazione - si è reso necessario per far fronte alle esigenze della città, in cui la popolazione ha ormai superato i 47mila abitanti".