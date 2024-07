Piani d’Erna prove di futuro Funivia più moderna e green Lavori al via da settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Una stazione di partenza e arrivo certo, ma anche un riparo, un luogo di ristoro e un posto dove ritrovarsi. Le stazioni di valle e di monte dellaper Erna a Lecco cambiano volto e non solo. Idi riqualificazione, dal costo di 1 milione e mezzo di euro, in parte finanziati con un contributo regionale, verranno eseguiti a partire dadai tecnici del Consorzio Stabile Opera Scarl di Roma. "Le opere – spiegano dal Comune – prevedono una manutenzione straordinaria di entrambi gli stabili e l’ammento degli spazi e dei servizi, con un’attenzione particolare all’efficientamento energetico e funzionale dei due edifici e alle facciate, primo importante biglietto da visita della struttura, anche in un’ottica di ulteriore promozione del turismo collegato con le montagne di Lecco.