Nubifragio a Como allagata Uggiate Trevano | Mezzo metro d’acqua e fango per strada in pochi minuti

(Di domenica 7 luglio 2024) “È stata una bomba, si è allagato tutto. Le strade si sono riempite in un attimo, saranno stati 40-50 centimetri”. Descrive così un residente ilche domenica mattina ha colpito, in provincia di. Buona parte del territorio è stato danneggiate dalle piogge improvvise, benché attese: era stata diramata un’allerta arancione per temporali. Si segnalano danni ad attività e locali al piano, esondazioni e sotterranei invasi da acqua e. “Tutte le cantine sono allagate e le macchine da buttare”, racconta una donna che abita a. “Io abito qua ma non abbiamo fatto in tempo a portarle fuori: l’acqua è arrivata tutta in una volta”. Un altro racconta: “Qui l’acqua ha rotto il muro. Qui è tutto marcito.