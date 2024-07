Museo Marino Marini Inaugurata la mostra Prenotazioni a rilento Nuovi strali giudiziari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Quasi centosettanta, a fronte di duemila disponibilità totali nei dieci giorni del "Luglio Pistoiese" durante i quali ildi Pistoia resterà aperto. I bilanci si sa, si fanno alla fine, ma premesse gelide come questa erano difficilmente immaginabili. Non quando la posta in gioco è uno degli eventi che, con tutti i proclami, si pensava dovesse essere tra i più attesi degli ultimi anni. Ieri prima data di restituzione alla città di una parte del patrimonio del maestro con l’inaugurazione dellamessa a punto dal comitato scientifico della Fondazione, occasione questa alla quale, con impegno e motivazione, ha lavorato il commissario prefettizio, il dottor Raffaele Ruberto, che a distanza di nove mesi dall’insediamento ha dito di fare pure oltre il possibile.