MotoGP GP Germania 2024 Bagnaia di nuovo uomo della domenica? Avrà la meglio su Martin nella gara intera?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Alle ore 14.00 odierne scatterà il Gran Premio didi. La Sprint di ieri si è risolta con il trionfo dei ‘Rogues’ del branco Ducati, ovverosia il binomio composto da Jorgee dal Team Pramac, nel 2025 destinati a prendere strade differenti da quella che conduce a Borgo Panigale. Il lealista Francescosi è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, cedendo 5 punti in un Mondiale ancora tutto da vivere. Il madrileno si è riportato a +15 sull’italiano, il quale – però – come d’abitudine, è pronto a scatenarsi alla. Abbiamo già assistito a svariati esempi di come Pecco, sulla distanza “vera”, sappia esaltarsi più di quanto non facciadimezzata. Vedremo se, anche oggi in un contesto storicamente poco amato qual è il Sachsenring, il ventisettenne piemontese ruggirà più forte dello spagnolo nel giorno in cui viene assegnato il punteggio pieno.