Moncaro adesso arriva l’istanza di fallimento

(Di domenica 7 luglio 2024) Cooperativa Terre Cortesiin rosso: dopo i decreti ingiuntivi scattadi. A presentarla, il maggior creditore della più grande cooperativa vitivinicola delle Marche oggi in grande difficoltà, il quale avanzerebbe 1,1 milioni di euro per forniture di vino bianco, rosso e mosto non pagate da settembre dello scorso anno. Si tratta di un produttore dell’Emilia Romagna che però chiede di restare anonimo, in questa fase particolarmente delicata. "Abbiamo effettuato tre decreti ingiuntivi – spiega tramite il proprio legale – il primo è divenuto esecutivo il 29 aprile, l’ultimo è stato notificato a giugno. Nel frattempo abbiamo avuto anche un incontro con i nuovi vertici dai quali sonote solo promesse. Dopo aver fatto indagini bancarie e visure sui beni immobili, soprattutto terreni, abbiamo capito che le speranze di riavere indietro il denaro erano remote.