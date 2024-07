LIVE Sinner-Shelton Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia l’ottavo di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) 16.52 Il giudice di sedia è il brasiliano Carlos Bernardes. 16.52 E' la prima volta chesi affrontano su una superficie diversa dal cemento. 16.51è avanti 2-1 nei precedenti con l'americano., a nostro avviso, era proprio il giocatore da evitare tra quelli che si potevano pescare agli ottavi. LADI PAOLINI-KEYS DALLE 14.00 16.48la fase di riscaldamento. 16.47 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 16:47 La chiave dell'incontro sarà di sicuro il servizio. Il giovane americano è dotato di una prima devastante, ma paga frequenti passaggi a vuoto.dovrà tenere un'alta percentuale di prime per smorzare l'aggressività dell'avversario. 16:43 Il vincente del match troverà ai quarti diuno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il russo Daniil Medvedev.