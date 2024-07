La Lega alza il tiro Borghi rispolvera il no all’obbligo vaccinale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Stopper gli under 16 edel Fascicolo sanitario elettronico. Claudio, senatore di punta dellaa impulso salvinista, approfitta del Ddl per la riduzione delle liste d’attesa – al via dell’iter parlamentare – per presentare due emendamenti tanto rilevanti quanto fuori tema. Nel mirino del parlamentare ci sono i vaccini per i minori fino a 16 anni (inclusi i minori stranieri non accompagnati) e il Fascicolo sanitario elettronico (in sigla Fse). "Il primo emendamento – spiega– chiede di cancellare la legge Lorenzin e tornare allo stato ‘ex ante’, ovvero togliere l’obbligo dei dodici vaccini, e tornare a quattro obbligatori e otto consigliati". Con l’obiettivo supplementare che i bambini non vaccinati per tutte e dodici le malattie possano comunque essere iscritti alle scuole per l’infanzia (comprese quelle private non paritarie).