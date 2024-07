Gli indesiderabili | una clip esclusiva del nuovo film di Ladj Ly

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 luglio 2024) Dall'11 luglio al cinema con Lucky Red, ilarrabbiatodiLy che racconta la violenza delle banlieue e la cecità del governo, ecco una. Il regista franceseLy torna a guardare alla sua Parigi e alla difficile esistenza delle banlieue nel suolavoro, Gli, pellicola drammatica nei cinema italiani dall'11 luglio conLy. Unaanticipa i temi caldi toccati dalla pellicola mostrando la conversazione tra l'attivista Haby Keita (Anta Diaw) e Roger Roche (Steve Tientcheu), cinico braccio destro delsindaco che si oppone alla costruzione di case per famiglie numerose per "tenere lontani" i problemi che affliggono la banlieue in cui si trova l'edificio 5 che dà il nome, in originale, al(Bâtiment 5).