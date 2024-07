Furti a Montemesola e Monteiasi è caccia alla banda dell’Audi scura

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 7 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa piccola comunità diè stata teatro negli ultimi giorni di duein abitazione e un tentato furto, avvenuti in viale Giardini e altre zone periferiche. Allo stesso modo – e presumibilmente- da parte degli stessi malviventi, altri colpi sono stati messi a segno a. A quanto pare ci sarebbe una vera e propriain azione, notata anche da alcuni residenti. Si tratterebbe di quattro soggetti che viaggiano a bordo di un’Audicon targhe false, muniti di guanti, con volto travisato e ricetrasmittenti per gestire meglio il colpo con un ponte comunicativo tra il palo e l’esecutore materiale. Insomma, unaattrezzata e specializzata inin abitazioni che, secondo le informazioni in nostro possesso, agisce con un modus operandi ben definito.