Filippo Tortu poco fluido in Diamond League | tempo alto sui 200 a Parigi

(Di domenica 7 luglio 2024)ha fatto il proprio ritorno in gara dopo gli Europei di Roma, dove ha conquistato un’amara medaglia d’argento sui 200 metri e lo splendido oro con la 4×100 correndo in ultima frazione. Il velocista brianzolo ha scelto lo Stade Charlety di, sede dell’ottava tappa della(il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), per riprendere confidenza con la pista e ha deciso di cimentarsi sul mezzo giro di pista. L’azzurro è scattato discretamente, ma sul rettilineo è risultatoe ha chiuso al quarto posto con l’di 20.53 (0,4 m/s di vento contrario). Si tratta di un riscontro cronometricosoddisfacente per il 26enne, decisamente lontano dal 20.14 siglato nella semifinale continentale e peggiore anche del 20.