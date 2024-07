Festival del Parco Il liceo artistico dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella scuola estiva i ragazzi delNanni Valentini preparano le scene per ildeldi metà settembre. “Scuola aperta per l’inclusione e la crescita di cittadini consapevoli“ è il titolo del progetto Pon Piano Estate 2024/25 delNanni Valentini, alla Villa Reale di Monza. La proposta della scuola ha ricevuto un finanziamento di 79mila euro, con cui sosterrà un variegato ventaglio di attività che partono già da queste settimane. Nei giorni scorsi il primo modulo per la preparazione delle installazioni che i ragazzi presenteranno aldelinsieme agli insegnanti Makio Manzoni, Lorella Belli, Giorgia Coltro, Patrizia Simonelli e Fernanda Menendez. "L’intervento sarà articolato in diversi nuclei – spiegano i docenti – il cui filo conduttore è la traccia lasciata in positivo o in negativo dal passaggio dell’uomo nella natura, da individuare nella pratica artistica".