Festa del porto a Pesaro tutti in mare | benedizione e omaggio ai caduti

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Chiusura come nelle migliori tradizioni delladel, con una giornata ideale diabbastanza tranquillo che ha permesso a tantissime imbarcazioni di uscire per salutare il lancio della corona d’alloro. Tanti gli appuntamenti e soprattutto partecipata con tanta gente che è intervenuta alla varie iniziative programmate nel corso di tutta la settimana nel segno della tradizione e della cultura marinara che contraddistingue la città. Nel corso della messa solenne, nella chiesa parrocchiale, celebrata dal vicario generale della Diocesi, don Marco “Digio” Di Giorgio per l’assenza giustificata dell’Arcivescovo don Sandro Salvucci che ha inviato questo messaggio: “i miei saluti ailotti, scusandomi per la mia assenza, data la coincidenza con la santa messa del Papa al termine della settimana sociale dei cattolici a Trieste.