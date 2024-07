F1 GP Gran Bretagna Horner | Gara folle Con un altro paio di giri chissà…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) “E’ stata una, in cui abbiamo perso terreno con le gomme medie. Abbiamo sofferto tanto con questa mescola e pensavo che il quinto o sesto posto sarebbe stato il massimo risultato possibile”. Così Christian, team principal della Red Bull, al termine del GP disul circuito di Silverstone. “Poi abbiamo recuperato qualche posizione trovando il tempismo giusto nel pit stop. Il punto cruciale è stato la scelta della gomma hard, che ha reso molto forte il passo di Verstappen. Sono rimasto sorpreso della scelta delle gomme soft da parte degli altri team – ammette-. Con undichissà che Max non potesse anche vincere questa. A livello di spettacolo è stata lamigliore dell’anno. Devo anche fare i complimenti a Hamilton perché non vinceva da tanto, sono contento per lui”.