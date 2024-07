Di Lorenzo cambia ruolo? Il Napoli punta il sostituto sulla fascia | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilè tra le società più attive in questa prima settimana dal gong ufficiale della finestra estiva di calciomercato. Gli azzurrino a un colpodestra. Antonio Conte e il: un binomio che, esattamente da un mese, è ormai effettivo, su cui i tifosi azzurri ripongono l’entusiasmo e la speranza di rifarsi dopo una stagione conclusa al decimo posto da campioni d’Italia in carica. Per quel traguardo, lo Scudetto, il tecnico leccese spera di ritornare competitivo quanto prima e, per questo, servirà un apporto importante anche in sede di calciomercato. La finestra estiva ha avuto il sua via ufficiale da circa una settimana e gli azzurri hanno già ipotecato tre colpi, in attesa delle relative ufficialità: Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin.