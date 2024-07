Dave Grohl chi è il frontman dei Foo Fighters

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 luglio 2024) È una vera e propria leggenda del rock:ha alle spalle una lunga e fortunata carriera. Ha iniziato come batterista dei Nirvana e successivamente ha guidato la sua band, i Foo, è anche un polistrumentista, un attore e un produttore di musica., gli esordi della carriera Classe 1969, David Ericnasce a Warren, in Ohio. Dopo tre anni di permanenza a Washington, i suoi genitori si separano, e lui sceglie di andare a vivere con la madre, trasferendosi in Virginia. A soli dodici anni inizia a suonare la chitarra e si appassiona alla musica punk. All’età di 16 anni, fa un provino per una delle sue band locali preferite, gli Scream, e con sua grande sorpresa, il gruppo lo inserisce nella formazione. Suonerà con loro per quattro anni: dopo lo scioglimento del gruppo tramite un amico entra in contatto con i Nirvana.