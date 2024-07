Cina | blocco della falla dell’argine sul lago Dongting 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Huarong, 07 lug – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone mostra soccorritori al lavoro per bloccare lanelnella contea di Huarong, nella provincia cinese centrale dello Hunan, il 7 luglio 2024. A seguito dell’immediato trasferimento di circa 5.000 residenti dall’area colpita, sono state adottate misure urgenti per riparare la. Fino al mezzogiorno di oggi, 75 metrilunga 226 metri nell’argine erano stati sigillati, secondo il quartier generale per il controllo delle inondazioni e il soccorso dalla siccita’ di Yueyang. (Xin) Agenzia Xinhua.