Calhanoglu | Rilassati dopo il gol del vantaggio! Orgoglioso della Turchia

(Di domenica 7 luglio 2024)è tornato a parlare dell’eliminazioneda Euro2024, lo ha fatto in un’intervista a Reuters dove ha sottolineato tutta la sua amarezza. L’ANALISI – Hakanha parlato cosìsfida persa contro l’Olanda: «Ci siamomoltoil gol dell’1-0, così come hanno fatto anche altre squadre del torneo. Abbiamo subito due gol in sette minuti e questo ci ha fatto un po’ male. Dobbiamo imparare da questo. Sonodi tutti».commenta l’amara eliminazione TROPPO LEGGERI –torna sulla rimonta subita: «Se guardiamo al torneo in generale, le squadre che vanno inper 1-0 in genere si tirano indietro. Anche a noi è successo la stessa cosa e non può andare bene a questi livelli».