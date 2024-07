Bozzoli gli inquirenti | Potrebbe essersi reso irriconoscibile e avere documenti falsi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024) Giacomo, il 39enne bresciano in fuga - di fatto latitante - dopo aver subito in via definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio,aver modificato il suo aspetto per non essere riconosciuto edprocurato dei. A spiegarlo, a La Repubblica, sono gliche indagano: "Il problema - dicono - è che non solo il latitante è scomparso: oltre a noncertezze su quando, dove e verso quale destinazione si sia eclissato, non può essere escluso nemmeno che abbia modificato le proprie sembianze". Per la Procura, l’uomo ha "pianificato a lungo e in ogni dettaglio" la fuga, ma "qualche traccia l’ha lasciata". Non si esclude chepossaimbarcato su una nave dopoliberato della Maserati Levante usata per lasciare l'Italia.