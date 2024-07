Auto contro muro | muore una bambina di tre anni Il padre guidava ubriaco e senza patente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella notte del 7 luglio 2024, alle ore 2:30, una tranquilla strada di Villabate, nel Palermitano, è stata teatro di un dramma. Unadi tre, Aurora Brusa, ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso profondamente la comunità locale. Il, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso illlo del veicolo affrontando una curva in via Nappa. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il, 40, era sotto l’effetto dell’alcol. Un test ha rilevato un tasso alcolemico leggermente superiore al consentito. A complicare ulteriormente la situazione, l’uomo era, poiché gli era stata ritirata recentemente, e l’era sprovvista di assicurazione. L’intera famiglia era a bordo dell’: oltre alla piccola Aurora, c’erano la madre e il fratellino gemello.