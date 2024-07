Arriva la lettera della Figc | Ancona in D La nuova società ammessa in sovrannumero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Adesso laha anche l’imprimatur ufficialeFedercalcio:al prossimo campionato di serie D. Mancano alcuni adempimenti, i due assegni circolari di 31mila euro per la fideiussione e di 24mila per l’iscrizione al prossimo campionato, tra tasse e assicurazioni, più l’organigramma completo. Ma il grosso è fatto. Se giovedì scorso il sindaco Daniele Silvetti e il presidente pro-tempore Gianluca Brilli avevano tirato un sospiro di sollievo, insieme ai soci e alla città, la notizia di ieri assume, il carattere dell’ufficialità e proviene dalla Federcalcio stessa, tramite pec recapitata alla casella postale dell’avvocato Robert Egidi, che potrebbe essere scelto nei prossimi giorni proprio per ricoprire una delle due cariche ancora da assegnare, quella di vicepresidente e quella di segretario.