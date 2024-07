Wimbledon Shelton specialista dei quinti set | batte Shapovalov e sfiderà Sinner agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Sarà Benl’avversario di Jannikneglidi finale di2024. Per la terza volta consecutiva l’americano vince ancora un match al quinto set. Dopo le vittorie con Mattia Bellucci e Lloyd Harris, oggi è arrivata quella con Deniscon il punteggio di 6-7 6-2 6-4 4-6 6-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Un match che ha subito l’interruzione per pioggia ieri quando ancora era nelle prime battute. Oggi sicuramente una gran bella batta, dove alla fine ancora una voltaè riuscito a prevalere. L’americano ha concluso solamente con 7 ace, ma comunque ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte perhanno pesato sicuramente i 13 doppi falli e i 46 errori non forzati.