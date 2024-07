VIDEO – Zielinski | Non vedo l’ora di giocare a San Siro Forza Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Piotr Zieliński è stato ufficializzato attraverso il sito ufficiale dell'Inter e ha già mandato un primo messaggio a tutti i tifosi dell'Inter. PRONTO PER INTER – Piotr Zieliński è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter dopo aver salutato il Napoli a parametro zero. Il centrocampista polacco ha firmato un contratto fino al 2028 e non vede l'ora di scendere subito in campo a San Siro per mostrare tutto il suo talento, così come già fatto in Italia con le maglie di Udinese, Empoli e Napoli. Zieliński dopo l'ufficialità ha subito mandato un messaggio a tutti i tifosi dell'Inter. PRIME PAROLE – Zieliński manda un messaggio a tutti i tifosi: «Ciao Inter Fans, sono felicissimo di essere qui! Non vedo l'ora di giocare a San Siro»