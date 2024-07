Vaccini la Lega presenta un emendamento per cancellare l’obbligo per i minori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Latorna alla carica sui, in particolare tuonando controper i bambini. Il blitz del Carroccio è in unal decreto legge sulle liste d’attesa, che ha come primo firmatario il senatore Claudio Borghi e che sarà sottoposto all’esame di palazzo Madama. Gli esponenti dellachiedono, per ifino a 16 anni e istranieri non accompagnati, che icontro morbillo, rosolia, parotite e varicella siano non più «obbligatori», ma solo «raccomandati». Al momento, iobbligatori per legge sono dieci (aggiungendo ai primi anche quelli contro poliomelite, difterite, tetano, epatite B, pertosse e l’Haemophilus influenzae di tipo B). Per laquest’ultimi dovrebbero quindi rimanere obbligatori, per un totale di sei invece di dieci.