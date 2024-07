Travolte e uccise da un trattore in un campo di mais a San Giuliano Milanese condannati gli amici che erano con loro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) San(Milano) – Schiacciate da un mezzo agricolo dopo un festino a base di alcol e droga, in undial confine tra Sane Locate Triulzi. Per la morte, nel luglio 2021, di due amiche marocchine di 28 e 31 anni, lasciate sole dagliche si trovavano confino ad un attimo prima della tragedia, sono ora arrivate due condanne. Il tribunale di Lodi ha condannato per omissione di soccorso due delle quattro persone che avevano passato la notte tra l'1 e il 2 luglio del 2021 in undidi Sanassieme ad Hanan Nekhka, 31 anni, e Sara El Jaafari, 28, residenti a Milano, morte dopo essere state investite da unche spargeva pesticidi nella coltivazione. Un marocchino di 37 anni, pregiudicato, è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione; una romena di 25 anni a un anno, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di un risarcimento provvisionale di 5mila euro a favore dei genitori di El Jaafari, l'unica che secondo il consulente medico legale della Procura di Lodi era sopravvissuta per diverse decine di minuti all'investimento.