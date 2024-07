Traffico Roma del 06-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdemai trovati dalla redazione ilregistrato al momento lungo la rete viaria della capitale no sta provocando particolari problemi spostamenti più vivaci sono presenti nelle zone centrali della città Attenzione ad un incidente avvenuto su via del Foro Italico conrallentato tra le uscite di viale di Tor di Quinto e Corso di Francia in direzione dello stadio Comprendiamo che trasporto pubblico in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario a cui aderiscono Trenitalia Italo e Trenord a partire da questa sera alle ore 21 fino a domenica 7 luglio alle ore 21 non sono previste fasce di garanzia visto che l’agitazione riguarda il weekend e possibili disagi anche su bus metro e tram ed infine riattivata la circolazione ferroviaria della Metro Linea B e B1 sul percorso E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito