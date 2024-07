Tour de France il ciclista Bernard multato per un bacio alla moglie | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Un episodio destinato a scatenare motivi di grandi discussioni: Juliendurante la cronometro della settima tappa deldesi è fermato per baciare lacon il figlioletto in braccio. Il 32enne della Lidl-Trek non aveva fatto però i conti con i giudici della Grande Boucle che lo hannodi 205 euro. E’ quanto riporta Agi. La motivazione è “comportamento inappropriato durante la corsa e danno all’immagine del ciclismo”. “Mi dispiace Uci per aver danneggiato l’immagine dello sport”, ha commentato sui social il diretto interessato, “ma sarei felice di pagare 200 franchi ogni giorno per vivere ancora momenti come questo”. Ciclismo Giro d'Austria, caduta fatale: è morto Andrè Drege Sui social in tanti hanno attaccato l’Uci, la federazione mondiale.