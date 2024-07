Soldi per far cadere la giunta Non ci fu tentativo di corruzione Assolti i tre consiglieri incriminati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024)per non aver commesso il fatto. A distanza di quattro anni, si chiude la vicenda processuale che ha visto per protagonisti gli excomunali Sisto Dati, Lorenzo Ghiara e Mascia Garibaldi, accusati di tentatadal collega Giovanni Brocchini. La vicenda risale al luglio del 2020. A poco più di un anno dalla vittoria trionfale alle elezioni, in seno all’amministrazione Coluccini si registra una frattura che espone laal rischio di cadute: tre– Dati, Garibaldi e Ghiara – abbandonano la maggioranza, lasciando a Coluccini un margine di un solo volto in consiglio comunale. Poche settimane dopo, a luglio, il consiglio sarebbe stato chiamato a esprimersi sul bilancio stabilmente riequilibrato, a otto mesi dalla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune .