Simona Ventura la confessione privata è dolorosa

(Di sabato 6 luglio 2024) Personaggi Tv. Celebreranno oggi, sabato 6 luglio 2024, a Rimini il loro matrimonio, Giovanni Terzi e. La conduttrice, dopo il "no" di Paola Perego che ha scelto di stare accanto al marito Lucio Presta dopo l'incidente, ha scelto Milly Carlucci come sua testimone. Grazie a lei infatti ha avuto la grande opportunità di tornare in televisione a pieno ritmo e con la collega ha partecipato prima a Il cantante mascherato e poi a Ballando con le stelle. In un'intervista rilasciata all'ultimo numero di Chi,ha spiegato com'è andato quest'ultimo anno che l'ha portata ad affrontare delle sfide impegnative come la paralisi facciale. Cos'ha rivelato l'amata conduttrice? (Continua dopo le foto) e Giovanni Terzi oggi sposi Durante l'intervista a Chi Magazine,ha ammesso che il legame con il suo futuro marito Giovanni Terzi, è diverso da tutti quelli precedenti.