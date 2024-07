San Vito di Cadore rifiuta la prenotazione su Airbnb a una famiglia perché ebrea | Potete stare nel vostro forno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Digos e polizia postale stanno indagando sulla risposta che un host diavrebbe dato a unaisraeliana intenzionata a trascorrere le vacanze in una sua struttura a Sandi, nel Bellunese. «You can stay under the gas oven», più o meno letteralmente «starvene nella», la «vostra camera a gas», è quello che il locatario avrebbe scritto ai possibili ospiti, insultandoliebrei con un chiaro riferimento all’Olocausto. A riportare l’accaduto e il sito israeliano Ynetnews.com, spiegando che la cancellazione dellaalla coppia di cittadini israeliani e ai loro tre figli sarebbe arrivata con un messaggio firmato da un certo “Lorenzo”, proprietario di una struttura fra Cortina d’Ampezzo e Pieve.