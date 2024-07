Rissa con il machete in centro a Civitanova | 4 denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Violentalungo corso Umberto I, spunta pure un grosso. Per questo episodio sono stati identificati e denunciati quattro tunisini. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di, guidata dal comandante Angelo Chiantese, hanno individuato e denunciato alla procura quattro extracomnitari, di origine tunisina, tutti tra i 20 e i 30 anni. Secondo l’accusa, la sera del 16 giugno scorso, si sono resi protagonisti di una violentain pieno. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, effettuata anche grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune e dopo aver sentito alcuni testimoni, i giovani si sarebbero affrontati con un altro gruppo di coetanei, che sono in corso di identificazione, in seguito a una lite per motivi legati, presumibilmente, allo spaccio di droga.