Oroscopo Branko sabato 6 Luglio 2024 | Toro stanco

(Di sabato 6 luglio 2024) L’diper oggi,Ariete Oggi la parola d’ordine è una sola: divertimento. Le ferie si avvicinano e, nonostante la stanchezza lavorativa, il vostro unico pensiero deve essere quello di non pensare ad altro che a voi stessi.Qualche acciacco fisico e un po’ di stanchezza caratterizzeranno la vostra giornata, che si preannuncia piuttosto impegnativa a causa di alcuni obblighi lavorativi. Resistete! Gemelli Le cose non potrebbero andare meglio di così. Attenzione a non adagiarvi sugli allori, però, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Rimanete sempre sul pezzo. Cancro Giornata caratterizzata da incomprensioni in famiglia. Cercate di mantenere la calma e non esagerate in inutili discussioni che potrebbero solamente peggiorare le cose.