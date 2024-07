LIVE Musetti-Comesana Wimbledon 2024 in DIRETTA | occasione irripetibile per accedere agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno ditra Lorenzoe l’argentino Francisco. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troveràuno tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed il finlandese Emil Ruusuvuori., ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la semifinale nell’ATP 250 di Halle, poi la finale nel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra. Aha sconfitto in quattro parziali all’esordio il francese Lestienne, per poi superare in 5 combattuti set l’arcigno Luciano Darderi.