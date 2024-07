LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 in DIRETTA | le azzurrine si giocano il titolo a Lecce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella finale del campionato Europeounder 22 in programma a: di fronte. Ancora una volta il vivaio azzurro non tradisce. La Nazionale Under 22, composta per la maggior parte da giocatrici che hanno fatto diverse apparizioni in serie A1 o A2, ha conquistato di autorità l’accesso alla finale del torneo continentale in programma a. Le azzurre hanno sconfitto 3-1 in semifinale la temibile Polonia, cedendo il primo set del torneo, dopo le vittorie 3-0 nella pool con Lettonia, Ucraina e Turchia, e ora si trovano di fronte la, altra nazione che lavora molto bene allo giovanile e che in semifinale ha battuto 3-2 (25-20, 25-23, 20-25, 17-25, 15-10) la Turchia.