Incendio in azienda allarme rientrato

(Di sabato 6 luglio 2024) È stata l’esplosione di un macchinario in un capannone, a provocare quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni e l’conseguente. L’era stato lanciato intorno alle 19.10 in un impianto di via Giovan Battista Tiepolo, all’interno dell’Angeloni Group. L’esplosione, avvenuta durante l’utilizzo di un macchinario per la lavorazione della resina termoindurente sui tessuti, ha scatenato il rogo. L’è stato inizialmente emesso in codice rosso, mobilitando due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente, giunti sul posto, si è constatato che la situazione era meno critica del previsto. Quattro operai, di 24, 33, 34 e 46 anni, sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Legnano.