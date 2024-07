Il distretto Asl resta aperto L’impegno per Masotti | Ma servono medici disponibili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Asl non ha intenzione di chiudere ilsanitario die sta impegnandosi per ripristinare la presenza di pediatra edi famiglia. Lo ha fatto sapere la stessa Azienda sanitaria, intervenendo sulla questione tornata in auge anche seguito della raccolta firme annunciata da Serravalle Civica per chiedere un potenziamento dei servizi della struttura sanitaria, evitandone il ridimensionamento ulteriore. "In passato, ilsanitario eraa momenti alterni nel corso della settimana grazie alla presenza di duedi base e di una pediatra. L’amministrazione Lunardi ha collaborato costantemente con l’Asl sulle problematiche riscontrate e ci siamo recati più volte a parlare con presidente e direttore della Società della Salute – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Ilaria Gargini - ci siamo preoccupati di fornire tramite la Misericordia un segretario che potesse svolgere qualche mansione in aiuto deipresenti.