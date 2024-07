Gucci arriva a Wimbledon | Jannik Sinner sotto i riflettori di Piccadilly Circus

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)sui maxischermi pubblicitari afino a domenica per celebrare il tennista italiano, ambasciatore del marchio. Le immagini della campagna diper il brand italiano proclamano “is a feeling”, un’idea ispirata da una pubblicità vintage degli anni ’80, come spiegato dal direttore creativo Sabato De Sarno.is a feeling, la nuova campagna con, attualmente in competizione ai Championships di2024, affronterà il giocatore serbo Miomir Kecmanovi? questo venerdì. Prima dell’inizio del torneo,ha organizzato una cena privata in onore del tennista, che è attualmente numero uno al mondo nella classifica ATP. All’evento, tenutosi al Mount St.