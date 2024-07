Gratta e vinci prova superata | il trucco della nonna funziona

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 6 luglio 2024), questa strategia ha brillantemente superato non uno, ma ben tre test: svolta inaspettata,così. Qualche tempo fa, lagli aveva lasciato in dono quella che non esiteremmo a definire una vera e propria perla di saggezza. Voleva essere un semplice consiglio, ma è diventato, in seguito, un vero e proprio “stile di vita”. Anzi, di gioco, per dirla meglio. Già, perché è su quelle parole che si basano, oggi, tutte le scelte di questo giocatore di Baltimora, la cui storia è balzata, nelle scorse ore, agli onoricronaca. Gioca seguendo la strategia insegnata dalla– Ilveggente.itQuello che gli è accaduto, in effetti, ha dell’incredibile, non solo per quanto riguarda ciò che ha ottenuto, ma per quello che ha fatto per poter tagliare il traguardo.