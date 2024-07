Gioielli d’Italia | Verona il cuore dell’Italia romantica

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024), la città degli innamorati, si erge come un gioiello incastonato tra le colline venete e il sinuoso fiume Adige. Questa perlasettentrionale, con la sua storia millenaria e il suo fascino senza tempo, cattura l’immaginazione dei viaggiatori di tutto il mondo. Dalle antiche vestigia romane alle suggestive piazze medievali, dai palazzi rinascimentali alle dolci colline circostanti,offre un’esperienza di viaggio che fonde armoniosamente cultura, arte, gastronomia e natura. Un tuffo nella storia La storia diè palpabile in ogni angolo della città. Fondata dai Romani nel I secolo a.C., la città ha vissuto secoli di dominio di potenti famiglie, come gli Scaligeri, e ha visto passare figure storiche come Dante Alighieri e William Shakespeare.