Ecco Beu un mediano per il Lesmo

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua il mercato die Speranza Agrate, entrambe destinate a rivestire un ruolo da protagonista nel girone B del campionato di Promozione. La seconda lo ha già fatto nella stagione appena terminata con il raggiungimento dei playoff seppur poi la corsa sia stata alquanto breve. L’ultimo rinforzo riguarda i pali con l’arrivo del giovane Under classe 2006 Niccolò Marcandalli, cresciuto a livello giovanile nel Virtus Ciserano Bergamo e BM Sporting. Di alto spessore l’aggiunta a centrocampo delche pesca proprio dalla Speranza Agrate e firma ildel 2001 Alessio Beu (nella foto) che cresce nelle giovanili di Spal e Monza. Da qui il trasferimento al Caravaggio e l’esordio in Serie D. Per lui numerose esperienze ai massimi livelli in Eccellenza con le maglie di Lumezzane e Verbano con cui vivrà annate importanti prima del passaggio in quel di Agrate, con la maglia rossoverde indossata nelle ultime due stagioni.