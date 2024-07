Dramma al Giro d' Austria | incidente fatale per il norvegese André Drege

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Il sabato di dolore del ciclismo che piange un altro corridore che ha perso la vita in corsa, il Tour de France che passa in secondo piano di fronte alla perdita di un altro giovane atleta. E così il bis di Biniam Girmay alla 'Grande Boucle', l'eritreo del team Intermarché-Wanty ha vinto in volata l'ottava tappa, la la Semur-en-Auxois- Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km, è solo un dettaglio di fronte alla notizia della morte di. Il corridoredell'UCI Continental Team Coop - Repsol è morto nel corso della quarta tappa deld', 25 anni, è caduto durante la discesa del Grossglockner ed è morto per le ferite riportate. Non si conoscono ancora i dettagli su come sia avvenuto l'. La tappa è stata vinta da Filippo Ganna (Ineos), ma la cerimonia di premiazione è stata annullata.