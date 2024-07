Diego Demme è finalmente un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)è un. Ne da comunicazione la stessa società tedesca che sui propri profili social ha scritto: “ora è un! Benvenuto a. Siamo felici che tu sia () qui”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hertha BSC (@herthabsc) Dopo aver trovato l’accordo mesi fa,puòfirmare per la sua nuova squadra. Il centrocampista era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli. L’ex Lipsia, rimasto ai margini nell’ultima stagione al Napoli per sua scelta, ripartirà dalal Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Aveva già svolto le visite mediche con l’Herthaa maggio. Già l’estate scorsa doveva trasferirsi ma l’accordo non è stato trovato.